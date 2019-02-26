Текст на тему: Модпак Джова для World of Tanks

Необходимо написать положительные отзывы 5 звезд, писать от мужского лица, т.к профиль работы кровельщики, фасадчики, промышленные альпинисты. Оплата 35 руб за опубликованный отзыв. Схема работы: вы присылаете текст отзыва - я утверждаю - вы публикуете и ...
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Добрый день. Нужно написать seo текст на страницы сайта. Есть две категории к ним надо описание с ключевыми словами( ключи вышлем )
Пример для рерайта под Моды Джова https://gotanki.ru/modyi-ot-jove-world-of-tanks/ Ждем предложений! Нужен профессиональный копирайтер для ряда проектов
По стоимости: 500 грн/4 статьи
По сроку написания: 2 дня
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