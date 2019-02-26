Текст на тему: Модпак Джова для World of Tanks

Добрый день. Нужно написать seo текст на страницы сайта. Есть две категории к ним надо описание с ключевыми словами( ключи вышлем )

Пример для рерайта под Моды Джова https://gotanki.ru/modyi-ot-jove-world-of-tanks/ Ждем предложений! Нужен профессиональный копирайтер для ряда проектов

По стоимости: 500 грн/4 статьи

По сроку написания: 2 дня