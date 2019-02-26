Технический копирайтинг (тексты для диктора)

Создаём обучающий видео ролик по работе с панелью управления сайтом финансового портала.

Созвонимся в скайпе и я под запись расскажу информацию про раздел панели управления для которого снимаем ролик. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы из моего рассказа составить текст, который на видео прочитает диктор.

Тематика не простая.

Пример подобного текста, который был написан мной, по ссылке видео ролик https://yadi.sk/i/1aQo_u0Kdbl3og