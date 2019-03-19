Текст для 85 категорий(подкатегорий) товаров

КопирайтингЗавершен11 заявок210 просмотров
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Для каждой категории и подкатегории создать свой уникальный текст.Всего 85 категорий и подкатегорий

Цель текста - ознакомить клиента с определенной продукцией

Текст:

-500-800 символов без пробелов, 2 абзаца

-в тексте не должно быть пунктуационных, орфографических и т.д. ошибок

-уникальность 90% text.ru

-воды не более 10% text.ru

-название компании в тексте 1 раз

5 лет назад
f1ash2back
Никита 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 лет назад
$119
14 дней
Приятно работать со знающим человеком! По срокам - 5/5. Работа была сдана раньше срока. По качеству работы - 5/5. Текста - то что нужно. По общению - 5/5. Почти всегда была на связи. Работаем дальше!
Мои рекомендации! ТЗ, общение, оплата - всё отлично. Жду новых задач и всегда рада помочь тем, что умею.
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