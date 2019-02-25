Описание товаров на мебельный сайт.

Есть [url=https://www.holding.bz]организация[/url], нужно все упаковать в франшизу. Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых. Нужна упаковка франшизы под ключ. Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI... Оплата через BarterCoin, но с гарантией ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 36 текстов с описанием угловых диванов. У некоторых позиций уже есть описания от производителя, нужно переписать по своему.
Размер каждого текста 300-500 символов. Большего размера не нужно.
К примеру:
«Модерн» - это простой и надёжный табурет из натурального дерева. Здесь всё просто и со вкусом. Этот табурет изготовлен из берёзового массива. Здесь нет резных украшений, поэтому цена минимальна. Он прочен и не раскачивается. Можно не бояться упасть с него, встав вкрутить лампочку. Натуральные материалы и высокое качество сборки обеспечивают срок службы в десятки лет. Табуреты могут быть выполнены на заказ во всех кремовых тонах и в натуральном цвете. А так же белая эмаль, венге, махагон, тёмный и светлый орех.
Если работа будет выполнена хорошо, то дам заказ на другие категории мебели. Общий объём, около 600 текстов.
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