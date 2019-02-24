Упаковать франшизу компании под ключ

Есть организация, нужно все упаковать в франшизу.

Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых.

Нужна упаковка франшизы под ключ.

Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI...

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