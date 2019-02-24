Упаковать франшизу компании под ключ

$500
КопирайтингЗакрыт6 заявок418 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть организация, нужно все упаковать в франшизу.

Большинство текстов и методичек уже есть по ней готовых.

Нужна упаковка франшизы под ключ.

Цена указана примерная, оценку труда нужно как-то проводить по понятной системе KPI...

Оплата через BarterCoin, но с гарантией что все самостоятельно выведите из нее в свою платежную систему которая Вам нужна - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

4 года назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
  • Похожие заказы

  • Нужны названия топовых игр в тренде для канала YouTube с Ipad

    $1

    Нужны названия топовых игр которые в тренде для канала YouTube. Игры должны быть популярные и топовые!!! ( Съемка игры будет записываться как играют на планшете ) Примеры видео игр можете посмотреть на этом канале: [url=https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UC71p42qaKHo0Wrlnz3TkYKQ/videos[/url]

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформить текстами сайт на шаблоне

    Был куплен шаблон, сделали сайт тест площадка - https://beta.web-vdv.ru/ надо оформить его русскими текстами на базе вводной информации о компании и частично поменять фото под клиента. Пожалуйста пишите сроки и цену Оформление Главная, О компании, Контакты, Услуги, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо написать статью в нише - металлоискатели. Рерайт.

    Даю ТЗ с планом статьи, с ключевыми словами и с источниками информации. Ниша - ручные металлоискатели.  Необходимо написать уникальную информационную статью на 7000-8000 сбп для СЕО продвижения сайта.  Подробное ТЗ скину в ходе начала работы. Предлагаю 45 руб./19 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер для тематики "Продажа запчастей для лифтов и эск"

    Добрый день! Необходимо написать несколько текстов на тему "Продажа запчастей для лифтов и эскалаторов", статьи будут примерно такого плана: - Датчики Autonics - Двигатель Fermator - Пружина Fermator И т.д. Нужен человек, который ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст который заставит свести с ума

    Нужно писать текста которые будут публиковаться непосредственно в соц сетях (ФБ, инстаграм), иногда писать продающий текст, информационный.  Нужно с этим словом придумать предложение, которое заставит меня задуматься в вашу пользу.   P.S. Мне нужен тот, кто понимает ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст для категории на сайте

    Необходимо написать качественный текст для одной из категорий сайта, оптимизированный по ключевым словам. Подробное задание со списком ключевых фраз в файле во вложении. Тематика сайта - лизинг авто и оборудования.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Тексты бизнес-тематики

    Необходимо написание текстов бизнес тематики. Понимание и умение разбираться в темах: ФНС, Росстат, Госзакупки, Арбитражи, проверка контрагентов. Приветствуется умение написание рекламных текстов, сео-ориентированных.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Заказ текста.

    Ищу профессионального копирайтера, который умеет писать восхитительные отличные тексты с глубоким смыслом про окружающий мир.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад