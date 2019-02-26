Написать текст для одной из категорий сайта

КопирайтингЗавершен3 заявки136 просмотров
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Необходимо написать текст для категории "лизинг спецтехники", оптимизированный по ключевым словам. Подробное задание с ключевыми фразами и планом текста в файле во вложении.

5 лет назад
ASsergey
Балаян 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$8
3 дня
WMZ
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