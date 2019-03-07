Написать текст для туристического сайта.

КопирайтингЗавершен14 заявок185 просмотров
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Текст на 10-15тыс сбп об Эдинбурге

5 лет назад
preffekt
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kvitkovaya
Светлана 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$50
1 день
Светлана справилась с задачей на отлично.
Довольна всем, рекомендую Матвея, как ответственного заказчика!
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