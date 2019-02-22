Написание детальных отзывов о банковских услугах

КопирайтингЗакрыт10 заявок240 просмотров
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Добрый день! Ищу опытного копирайтера для написания 30 отзывов (для начала), 700-1500 зн.без пробелов, для банков и других финансовых структур. 

Основные требования: 

– желание работать не только на объем, но и на качество (отзывы ни о чем не нужны); 

– соблюдение дедлайна; 

– вовлеченность в проект; 

– грамотность; 

– способность учиться новому. 

Прошу откликаться только тех, кто готов к подготовке действительно качественного контента. 

5 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад