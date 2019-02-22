Написание детальных отзывов о банковских услугах

Добрый день! Ищу опытного копирайтера для написания 30 отзывов (для начала), 700-1500 зн.без пробелов, для банков и других финансовых структур.

Основные требования:

– желание работать не только на объем, но и на качество (отзывы ни о чем не нужны);

– соблюдение дедлайна;

– вовлеченность в проект;

– грамотность;

– способность учиться новому.

Прошу откликаться только тех, кто готов к подготовке действительно качественного контента.