Требуется добросовестный и трудолюбивый копирайтер.

Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей. Количество: 20-30шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные, Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на банковскую карту. Для того, что бы отзывы прошли ...
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Здравствуйте друзья. нужен добросовестный и трудолюбивый копирайтер, для написания статей на блог по темам здорового образа жизни, взаимоотношениям в семье и воспитанию детей.В основном нужно будет писать статьи по темам:психология отношений в семье, детская психология, воспитание и развитие детей, польза упражнений, активного здорового образа жизни, иногда про заболевания и народные методы лечения.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать от 15 до 30 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе блоггеров А.Борисова - isif-life.comв которой сейчас обучаются почти 200 учеников.Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школыи вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.Спасибо! Жду ваших предложений.
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