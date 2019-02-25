Требуется добросовестный и трудолюбивый копирайтер.

КопирайтингЗакрыт26 заявок409 просмотров
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Здравствуйте друзья. нужен добросовестный и трудолюбивый копирайтер, для написания статей на блог по темам  здорового образа жизни, взаимоотношениям в семье и воспитанию детей.В основном нужно будет писать статьи по темам:психология отношений в семье, детская психология, воспитание и развитие детей, польза упражнений, активного здорового образа жизни, иногда  про заболевания и народные методы лечения.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будетразвиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать от 15 до 30 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.P.S. Ищу копирайтера в рамках обучения в школе блоггеров А.Борисова - isif-life.comв которой сейчас обучаются почти 200 учеников.Если хорошо с вами сработаемся, то обязательно буду рекомендовать вас внутри школыи вы сможете получать еще больше заказов для написания статей от других учеников.Спасибо! Жду ваших предложений.

5 лет назад
guest_15508359310185
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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