Написание отзывов об интернет магазине на Hotline.ua

$60
КопирайтингЗавершен20 заявок486 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей.

Количество: 20-30шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные,

Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на банковскую карту. 

Для того, что бы отзывы прошли модерацию нужны разные учетные записи и работа с разных IP.

Номера заказов, чеки, гарантийки предоставлю.

Цена - 2$ за отзыв.

5 лет назад
bolgarka_ukr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Edik1
61 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$60
1 день
WMZ
работа выполнена. рекомендую!
Михаил Палийчук, после выполнения задания оплатил за работу.
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг статьи бухучет и аудит

    Задача состоит в написании статьи по бухгалтерскому учету и аудиту. Текст должен быть грамотными и легко читаемыми – разбитыми на смысловые абзацы и подпункты. В текст будут вставляться внутренние ссылки на услуги компании. Уникальность текста 100%. Требуется также ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью

    Написать статью на тему "Причина многих разводов". Необходимо придумать звучный заголовок для статьи. Статья должна быть познавательная, информативная, интересная для читателя. Разделить статью на подзаголовки и абзацы.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание SEO-текста.

    Копирайтер для написания SEO текста (тематика: минисельхозтехника)  Оплата по Факту выполненных работ.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу Seo копирайтера для сайта по заработку в интернете.

    Всем привет, мне нужны статьи для сайта по заработку в интернете.  Ютуб, зарабаток на сайте, партнётские программы, крипта и т.д Ищу копирайтера который в этой теме имеет какой то опыт и может красиво преподнести разные способы по ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер

    Нужен копирайтер для написания 10-ти статей на строительную тематику для https://drabyny.com.ua

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг (тематика вентиляция)

    Требуется написать 15 текстов до 25.02.19 на тему расходные материалы для вентиляции ТЗ вышлю. От вас - грамотный и уникальный СЕО текст (&gt;93% по адвего) Объем статей - от 800 - 2200 символов Оплата на банковскую карту сбербанка Оплата за ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Постоянная ежедневная работа по добавлению новостей о видеоиграх

    $300

    Для ежедневной удаленной работы по наполнению игрового сайта новостями нужен ответственный копирайтер/рерайтер. Работа требует 7-8 часов в течение дня (15-20 новостей объемом 700-1200 знаков). Начальная заработная плата - $300 в месяц, затем возможно повышение. Требования: [list][*]Знание компьютерных ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo-текст об услуге продвижения в Instagram

    Должен быть грамотным, опытным, а также разбираться в социальных сетях, в частности – знать, а в идеале и пользоваться соцсетью Instagram  Текст должен описывать продаваемую на сайте услугу по накрутке и продвижению в социальной сети Instagram. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад