Написание отзывов об интернет магазине на Hotline.ua

Задача состоит в написании статьи по бухгалтерскому учету и аудиту. Текст должен быть грамотными и легко читаемыми – разбитыми на смысловые абзацы и подпункты. В текст будут вставляться внутренние ссылки на услуги компании. Уникальность текста 100%. Требуется также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: написание отзывов об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от лица покупателей.
Количество: 20-30шт. Не более 1-го отзыва в день, положительные и нейтральные,
Расчет за каждые 10 одобренных модератором отзывов на банковскую карту.
Для того, что бы отзывы прошли модерацию нужны разные учетные записи и работа с разных IP.
Номера заказов, чеки, гарантийки предоставлю.
Цена - 2$ за отзыв.
- Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Написать статью на тему "Причина многих разводов". Необходимо придумать звучный заголовок для статьи. Статья должна быть познавательная, информативная, интересная для читателя. Разделить статью на подзаголовки и абзацы.Копирайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
Копирайтер для написания SEO текста (тематика: минисельхозтехника) Оплата по Факту выполненных работ.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток вам! Есть Дзен канал, для него нужно писать статьи про собак. Пока нужна 1 статья в день, потом 2 статьи в день и потом 3 статьи в день, если вы сможете. Сразу скажу, цена ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны тексты для дилера грузовиков: 20 структурированых текстов для людей по 2000-3000 символов. Примерную стоимость и сроки указывайте в заявке.Копирайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, мне нужны статьи для сайта по заработку в интернете. Ютуб, зарабаток на сайте, партнётские программы, крипта и т.д Ищу копирайтера который в этой теме имеет какой то опыт и может красиво преподнести разные способы по ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайтер для написания 10-ти статей на строительную тематику для https://drabyny.com.uaКопирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется написать 15 текстов до 25.02.19 на тему расходные материалы для вентиляции ТЗ вышлю. От вас - грамотный и уникальный СЕО текст (>93% по адвего) Объем статей - от 800 - 2200 символов Оплата на банковскую карту сбербанка Оплата за ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Для ежедневной удаленной работы по наполнению игрового сайта новостями нужен ответственный копирайтер/рерайтер. Работа требует 7-8 часов в течение дня (15-20 новостей объемом 700-1200 знаков). Начальная заработная плата - $300 в месяц, затем возможно повышение. Требования: [list][*]Знание компьютерных ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Должен быть грамотным, опытным, а также разбираться в социальных сетях, в частности – знать, а в идеале и пользоваться соцсетью Instagram Текст должен описывать продаваемую на сайте услугу по накрутке и продвижению в социальной сети Instagram. ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад