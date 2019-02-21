Писать статьи про собак строго по критериям

Доброго времени суток вам!

Есть Дзен канал, для него нужно писать статьи про собак. Пока нужна 1 статья в день, потом 2 статьи в день и потом 3 статьи в день, если вы сможете.

Сразу скажу, цена фиксированная и равна: 100 руб. за статью.

Пожалуйста, не пишите мне предложения, если ваша цена будет выше.

Статья должна быть от 2 тыс. збп. В некоторых случаях, чтобы не лить воду, 1,5 тыс. збп.

Статьи должны обязательно быть интересными.

К каждой статье нужно вставлять 1-2 фото. Фото брять из свободных источников (источник указывать).

Вот список статей с одного Дзен канала про кошек. В этом списке только успешные статьи, чтобы вы понимали на какие темы нужно писать.

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/kotenka-nashli-na-obochine-dorogi-i-on-stal-krasiveishim-pitomcem-5c51e9b78a74ad00ad175571

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/kurer-podumal-chto-eto-odejda-no-posle-ponial-chto-eto-zamerzshie-kotiata-5c50ac868a74ad00ad174d03

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/zapertyi-v-perenoske-i-ostavlennyi-na-moroze-kot-izmenil-jizn-prohojego-5c548ca7bf8c3e00ad1176f3

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/devushka-prishla-v-zoomagazin-i-ne-smogla-uderjatsia-ot-togo-chtoby-ne-obniat-kota-5c6424cf00ae7500adabdc8a

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/devushka-nashla-kotenka-so-sgorevshimi-lapami-i-tolko-liubov-smogla-iscelit-ego-5c34e543c906e200abbad456

https://zen.yandex.ru/media/ohmycat/koshka-rodila-malyshei-no-odin-reshil-zaderjatsia-v-utrobe-esce-nenadolgo-5c4783e406f75c07de12ca81

Текст должен хорошо читаться, его нужно разбивать на абзацы по 2-3 предложения.

Текст должен быть 100% уникальный. Никакие переводы с буржа не прокатят, узнаю сразу.

Где брать идеи? С головы, но если с фантазией не очень, то могу давать ссылки на зарубежные статьи, НО (!) брать можно только картинки оттуда и идею. Всё остальное выдумка, НИКАКИХ ПЕРЕВОДОВ.

Оплата раз в день, либо по вашему желанию.

Заумные тексты не нужны, нужно просто включить фантазию и придумать интересную историю.

Отдельно скажу про заголовок к статье. Это очень важный момент, так как заголовок не должен быть скучным. Нужно побудить читателя перейти по заголовку. На самом деле ничего сложного нет. Если не поймёте, то дам кучу примеров.

Пишите свои предложения. Буду рад сотрудничеству.