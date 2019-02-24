30+ статей на тему «способы обмана в интернете»

Задача для тех, кто разбирается в данной теме! Нужно описать более 30 способов обмана в интернете. 1000 – 2000 збп на один способ. (Это будет как бы одна огромная статья). Писать нужно по принципу: меньше воды, больше конкретики!

Нужно написать так чтобы человек прочитавший статью понял на 100% почему это обман! И чтобы у него даже мысли не возникло на это повестись. Нужно ему конкретно объяснить, почему такого не может быть (например, почему не

существует волшебных кошельков)!

План написания каждого способа:

1. Описать способ обмана.

2. В чем суть обмана (зачем мошенник это делает).

3. Как избежать/защитится от такого обмана.

К определенным способам будут предоставлены картинки (скриншоты),материалы.

Плачу 60 руб. за 1000 символов без пробелов.