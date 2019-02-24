30+ статей на тему «способы обмана в интернете»

Нужно несколько текстов о выборе входных и межкомнатных дверей. Подавайте заявку, если разбираетесь в теме. Пишите цену за 1000 символов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для тех, кто разбирается в данной теме! Нужно описать более 30 способов обмана в интернете. 1000 – 2000 збп на один способ. (Это будет как бы одна огромная статья). Писать нужно по принципу: меньше воды, больше конкретики!
Нужно написать так чтобы человек прочитавший статью понял на 100% почему это обман! И чтобы у него даже мысли не возникло на это повестись. Нужно ему конкретно объяснить, почему такого не может быть (например, почему не
существует волшебных кошельков)!
План написания каждого способа:
1. Описать способ обмана.
2. В чем суть обмана (зачем мошенник это делает).
3. Как избежать/защитится от такого обмана.
К определенным способам будут предоставлены картинки (скриншоты),материалы.
Плачу 60 руб. за 1000 символов без пробелов.
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