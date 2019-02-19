Сделать рерайт с копирайтом

По адресу http://gofrapack.com/proizvodstvo-gofrokartona/ есть текст, который надо увеличить до 5000 знаков.

Нужен профессионал, который напишет интересный текст без воды и с огоньком, чтобы не стыдно было разместить на сайте.

Старого копирайтера уволил из-за его умышленных ошибок в тексте, которые он делал якобы для проявления уважения к автору текстов.

Мне нужен исполнитель, который не будет страдать подобным идиотизмом.