Нужен автор из Краснодара, напишем 100 текстов для блога

Нужен автор из Краснодара, проживающий в нем на данный момент. Задача - написать не сложные, не восторженные и водяные тексты для блога. Нужен структурированный, интересный, полезный людям текст по конкретным темам. Всего нужно около 100 статей, объемом 5-8 к. Цена 60/1000. Важна грамотность изложения, опыт в копирайтинге.

Пустые заявки не рассматриваются, пишите, почему хотите/сможете выполнить проект.