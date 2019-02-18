Нужен автор из Краснодара, напишем 100 текстов для блога

Необходимо наполнять сайт контентом. Написание статей по ключевым словам на английском языке, а также на немецком языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор из Краснодара, проживающий в нем на данный момент. Задача - написать не сложные, не восторженные и водяные тексты для блога. Нужен структурированный, интересный, полезный людям текст по конкретным темам. Всего нужно около 100 статей, объемом 5-8 к. Цена 60/1000. Важна грамотность изложения, опыт в копирайтинге.
Пустые заявки не рассматриваются, пишите, почему хотите/сможете выполнить проект.
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