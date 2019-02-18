Нужен автор из Краснодара, напишем 100 текстов для блога

КопирайтингЗакрыт6 заявок331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен автор из Краснодара, проживающий в нем на данный момент. Задача - написать не сложные, не восторженные и водяные тексты для блога. Нужен структурированный, интересный, полезный людям текст по конкретным темам. Всего нужно около 100 статей, объемом 5-8 к.  Цена 60/1000. Важна грамотность изложения, опыт в копирайтинге.

Пустые заявки не рассматриваются, пишите, почему хотите/сможете выполнить проект.

5 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
  • Похожие заказы

  • Контент для сайта

    Необходимо наполнять сайт контентом. Написание статей по ключевым словам на английском языке, а также на немецком языке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 5 текстов о металлоконструкциях

    Здравствуйте, требуется человек для написания коротких текстов (до 700 знаков) на тему металлоконструкций (Всего 5 текстов). Темы и прочие условия указаны в ТЗ. Стоимость: 100 рублей/1000 знаков без учета пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется копирайтер. Темы: обзоры хостингов и интернет-сервисов

    Требуется копирайтер. Темы: обзоры хостингов и интернет-сервисов Сайт информационный, поэтому объемы текстов от 4к до 8к сбп. Кол-во: 10 текстов, дальше будет видно. Оплата от 20 грн (45р)/1к сбп Подробней в ЛС. Пример ТЗ: Введение и заключение: 3-5 строк Структура статьи: Текст должен ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 30 текстов для электрика

    30 текстов для электрика по ключам, заголовки списки и т.д. Примерно 3к символов статья.  Нужно не сильно дорого и профильный человек, есть термины свои. Предлагайте цену за 1к в $. Бюджет не сильно большой, но нужно качественно ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статья на тему настройки контекстной рекламы

    [b]Заголовок:[/b] Дешевая настройка Яндекс.Директа - Чего ждать? В статье нужно рассказать о том, что на рынке много предложений по дешевой настройке контекстной рекламы и привести аргументы почему данная услуга не может стоить дешево. [b]Важно! [/b] [list][*]Исполнитель должен обладать знаниями ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 20 статей на английском

    Ищу ОТВЕТСТВЕННОСГО копирайтера на сайт про учёбу, образовательный процесс, хитрости сдачи экзамена и т.д. Статья по 500-700 слов, живым языком, проверять будет носитель. Плачу 1$ за 100 слов, если всё хорошо с первыми статьями - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Срочно! Написание текста об эксплуатации животных в 21 веке.

    $8

    Требуется исполнитель для написания текста в размере 20-25 страниц об эксплуатации животных в 21 веке. Необходимо осветить различные отрасли, где используются животные: пища, развлечения, питомцы и т.д. Работа должна представлять из себя проект, заставящий людей ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад