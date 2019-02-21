5 текстов о металлоконструкциях

КопирайтингЗавершен9 заявок307 просмотров
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Здравствуйте, требуется человек для написания коротких текстов (до 700 знаков) на тему металлоконструкций (Всего 5 текстов). Темы и прочие условия указаны в ТЗ.

Стоимость: 100 рублей/1000 знаков без учета пробелов. 

5 лет назад
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
tera100578irma
Ирина 
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$5
2 дня
Понравилось то, что Ирина выполняет поручаемую работу с соблюдением технического задания. Замечаний и исправлений не было. Работа выполнена в срок. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик! Приятный в общении, ставит конкретные задачи, быстро отвечает на вопросы. Соблюдает договоренности об оплате. Рекомендую!