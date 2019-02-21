5 текстов о металлоконструкциях

Необходимо наполнять сайт контентом. Написание статей по ключевым словам на английском языке, а также на немецком языке.
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Здравствуйте, требуется человек для написания коротких текстов (до 700 знаков) на тему металлоконструкций (Всего 5 текстов). Темы и прочие условия указаны в ТЗ.
Стоимость: 100 рублей/1000 знаков без учета пробелов.
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