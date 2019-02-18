Необходимо наполнять сайт контентом. Написание статей по ключевым словам на английском языке, а также на немецком языке.
Требуется копирайтер. Темы: обзоры хостингов и интернет-сервисов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер. Темы: обзоры хостингов и интернет-сервисов
Сайт информационный, поэтому объемы текстов от 4к до 8к сбп.
Кол-во: 10 текстов, дальше будет видно.
Оплата от 20 грн (45р)/1к сбп
Подробней в ЛС.
Пример ТЗ:
Введение и заключение: 3-5 строк
Структура статьи:
Текст должен быть:
Качественным, легко читаемым, полностью решать проблему пользователя, не переспамлен.
Структурированный (заголовки, абзацы, списки и т.д.)
В статье должно быть максимум списков и минимум сплошного текста, абзац до 500 символов.
НЕ используйте "вводных слов" без особой необходимости.
Вводные слова можете проверить тут: http://contentmonster.ru/empty
Уникальность 90% по текст.ру
В статье должна быть минимум 1 картинка (фото) на 500 сбп.
Требования к фото:Без водных знаков
Четкое и яркое изображение
Минимальная ширина картинок должна быть 640px.
Картинки добавляем таким образом http://prntscr.com/mbglos
Ключевых слов нет!Важно! при указании тарифов на услуги - смотрите их на оф сайтах а не в источниках откуда информация, так как они могут отличатся.
Хостинги которые нужно описать и сравнить (описание не очень большое, просто основные услуги тарифы и особенности):
Пример обзора одного из хостингов где можно взять информацию
https://hosters.ru/hostmonster/
При работе над статьей необходимо использовать минимум три различных источника.
Рерайт из одного источника не принимается. Ссылки на источники присылайте в сообщении к заказу (поле внизу).
Четко следуйте плану статьи выше и не отклоняйтесь от него.
Все пункты и подпункты структуры — это подзаголовки (подразделы) в статье. Соответственно, выделяйте их кнопками в редакторе «Заголовок 2» или «Заголовок 3» (в зависимости от уровня вложенности). Портянки текста без корректной верстки заголовков мы не принимаем.
Максимально используйте списки и структурируйте текст, чтобы читать его было как можно легче.
Статья должна быть грамотной. Орфографические, пунктуационные, речевые (в т.ч. тавтология), лексико-стилистические и другие ошибки недопустимы. Обязательно вычитывайте текст перед отправкой на проверку! Рекомендовано пользоваться сервисом главред и орфограммка, чтобы улучшить качество статьи, избавиться от канцеляризмов и утяжеляющих конструкций.
НЕ используйте "вводных слов" без особой необходимости. Статьи, изобилующие всякими "Вследствие этого", "поэтому" и прочими "Все мы понимаем, какую роль занимает тема статьи в современном мире" будут отправлены на доработку.
Пожалуйста, пишите тексты без “воды” – кратко и емко, все должно быть написано четко по делу – по тем пунктам которые даны в плане.
Если вы увидели в плане статьи информацию/пункты которые не относятся к данной теме - ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите нам об этом в личном сообщении. Мы проверим ТЗ и скажем вам была ли это ошибка или так было задумано. Время на доработку предоставим.
В тексте следует избегать конструкций которые указывают на прошедшее, настоящее и будущее время. Чаще всего – это года. К примеру, запрещено писать "В прошлом году ввели новый закон...", потому что "прошлый год" будет позапрошлым через год и эта часть текста будет не актуальной. Пишите просто: "В 2017 году ввели новый закон".
Текст должен быть написан от третьего лица – запрещено писать от своего имени используя местоимение "Я". Нельзя писать: "Я недавно узнал о законе про алименты №Х, который …». Можно писать: "Существует закон про алименты №Х, который ...". Обращаться к читателю можно только на "вы" и только со строчной буквы.
Если вы в своем тексте ссылаетесь на что-то, будь это статья в интернете или какая-то книга и т. п., к примеру, "Петров в своем блоге рассказывал ..." или "Лента.ру опубликовала заметку о ...", вы должны обязательно прямо в тексте указать ссылку на страницу, на которую вы ссылаетесь, к примеру "Петров в своем блоге (https://petrov.blog.com/kak-sdelat-novogodnee-ukrashenie) рассказывал ...". Особенно это относится к ситуациям, когда вы указываете статистические данные, например, "По статистике мужчины чаще всего ...". Нужно обязательно указывать ссылку прямо в тексте статьи на страницу-источник со статистикой, иначе все это выглядит как ничем не подтвержденная авторская фантазия.
Обьем статьи: 5000-9000 сбп
Мы оставляем за собой право отказаться от вашей работы без отправки на доработку – мы ценим ваше время, цените пожалуйста наше.
Тестовых нет.
Если текст не соответствует требованиям - он НЕ оплачивается и остается полноценно за вами.
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