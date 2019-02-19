Сравнительная статья

Нужно написать сравнительную статью по соревновательным платформам для игры в турнирах по DOTA2 и возможностью заработать на них деньги.

Сайты-конкуренты - Faceit, Firstblood, EpulZe. Fights.club.

Обязательное требование - ощутимый опыт игры в Dota 2 (например, больше 500 часов) и понимание аудитории игры и сайтов киберспортивной тематики.