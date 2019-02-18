Нужен копирайтер на финансовую тематику для инстаграма

КопирайтингЗакрыт8 заявок178 просмотров
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Нужен копирайтер на финансовую тематику для инстаграма. пример постов - в аккаунте: https://www.instagram.com/honeyconf/.

Комментарий:

Текст нужен без воды, чтобы было лаконично, понятно и просто. Высказываться нужно понятным языком на финансовые темы.

5 лет назад
guest_15275956579855
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад