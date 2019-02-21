Наполнение сайт статьями – Копирайтер Рерайтер

Нужен автор из Краснодара, проживающий в нем на данный момент. Задача - написать не сложные, не восторженные и водяные тексты для блога. Нужен структурированный, интересный, полезный людям текст по конкретным темам. Всего нужно около 100 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress.
1) Расценки за работу
Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников).
В дальнейшем возможно увеличение ставки.
- Рерайтер – 45 руб/1000 знаков. В дальнейшем возможно увеличение ставки.
2) Тема статей:
- Коммерческие сайты услуг
- Информационные сайты
3) Требования к статьям, основные моменты и условия в работе:
а) Работа выполняется и проверяется четко согласно ТЗ.
б) Тексты от 2000 до 5000 знаков (без пробелов) в зависимости от ТЗ
в) 95-100% уникальность текста
г) Читабельность – Это не SEO текст, перенасыщенный ключами. Пишем для людей просто и понятно.
Проверка текста перед сдачей по сервису – главред.. Показатель не ниже 7. Устранить стоп слова и словесный мусор.
Ориентировочные требования и пожелания к текстам:
- Наличие заголовков и подзаголовков
- Наличие списков
- Внедрение в текст заранее подготовленных в ТЗ ключевых слов.
- Выделение ключевых фраз жирным.
- Текст должен быть стилистически грамотным. Проверка на отсутствие стилистических повторов (повторения одинаковых слов в одном или соседних предложениях). Орфография, грамматика и пунктуация согласно правилам русского языка. Основное это раскрытие темы качественным образом, чтобы пользователь мог получить детальную информацию, касаемо определённой темы.
Более подробные требования выдаются в ТЗ.
ВАЖНО. Предварительно для оценки подготовленности кандидата – выдается небольшое оплачиваемое тестовое задание.
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