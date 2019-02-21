Наполнение сайт статьями – Копирайтер Рерайтер

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress.

1) Расценки за работу

Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников).

В дальнейшем возможно увеличение ставки.

- Рерайтер – 45 руб/1000 знаков. В дальнейшем возможно увеличение ставки.

2) Тема статей:

- Коммерческие сайты услуг

- Информационные сайты

3) Требования к статьям, основные моменты и условия в работе:

а) Работа выполняется и проверяется четко согласно ТЗ.

б) Тексты от 2000 до 5000 знаков (без пробелов) в зависимости от ТЗ

в) 95-100% уникальность текста

г) Читабельность – Это не SEO текст, перенасыщенный ключами. Пишем для людей просто и понятно.

Проверка текста перед сдачей по сервису – главред.. Показатель не ниже 7. Устранить стоп слова и словесный мусор.

Ориентировочные требования и пожелания к текстам:

- Наличие заголовков и подзаголовков

- Наличие списков

- Внедрение в текст заранее подготовленных в ТЗ ключевых слов.

- Выделение ключевых фраз жирным.

- Текст должен быть стилистически грамотным. Проверка на отсутствие стилистических повторов (повторения одинаковых слов в одном или соседних предложениях). Орфография, грамматика и пунктуация согласно правилам русского языка. Основное это раскрытие темы качественным образом, чтобы пользователь мог получить детальную информацию, касаемо определённой темы.

Более подробные требования выдаются в ТЗ.

ВАЖНО. Предварительно для оценки подготовленности кандидата – выдается небольшое оплачиваемое тестовое задание.