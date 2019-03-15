Создание описаний для рубрик на сайте.

Необходимо наполнять сайт контентом. Написание статей по ключевым словам на английском языке, а также на немецком языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, необходимо составить описание рубрик на сайте по заданному примеру. Объём 700-1000 символов
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