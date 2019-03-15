Создание описаний для рубрик на сайте.

КопирайтингЗавершен17 заявок307 просмотров
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Привет, необходимо составить описание рубрик на сайте по заданному примеру. Объём 700-1000 символов

5 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
23 дня назад
5 лет назад
$28
7 дней
Качественная работа, всё по ТЗ, рекомендую
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