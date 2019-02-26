Сео тексты - копирайтер

Нужны сео тексты по хостингу. Ключевые слова и названия для статей предоставлю.

Каждый Текст по 1000-2000 символов без пробелов. Нужно 15 текстов.

Оплата за каждые 10 000 символов по 700 р.

Требования:

Без грамматических и других ошибок, уникальность 100% по text.ru/

Также текст должен содержать подзаголовки. Более Подробно можем обсудить с исполнителем.