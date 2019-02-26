Сео тексты - копирайтер

$11
КопирайтингЗавершен7 заявок163 просмотра
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Нужны сео тексты по хостингу. Ключевые слова и названия для статей предоставлю.

Каждый Текст по 1000-2000 символов без пробелов. Нужно 15 текстов.

Оплата за каждые 10 000 символов по 700 р.

Требования:

Без грамматических и других ошибок,  уникальность 100% по text.ru/

Также текст должен содержать подзаголовки. Более Подробно можем обсудить с исполнителем.

5 лет назад
AlisaYa
Алиса 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$15
5 дней
WMZ
Спасибо Алексею за отличные тексты. Рекомендую!
Приятный и интересный Заказчик. Только рекомендации!
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