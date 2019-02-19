Копирайтинг на английском языке

Нужен автор из Краснодара, проживающий в нем на данный момент. Задача - написать не сложные, не восторженные и водяные тексты для блога. Нужен структурированный, интересный, полезный людям текст по конкретным темам. Всего нужно около 100 ...
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Описание товара- инструмент красоты для женщин, массажный ролик для лица, сделан из натурального камня-нефрита, камень долгое время остается прохладным, что благоприятно для кожи лица. Он охлаждает, тонизирует кожу и улучшает эластичность и кровообращение, уменьшает отечность и способствует циркуляции крови. В общем омолаживающий антивозрастной ролик.
Название бренда- Secret glow ( перевод – секрет сияния).
Продукт будет продаваться на американском рынке в интернет магазине.
Портрет клиента- девушка в возрасте 25-55 лет, домохозяйка,бизнес-леди, студентка
ЗАДАНИЕ:
1. Придумать историю компании (в обеих примерах на самой коробке)
2. Придумать текст для вкладыша благодарности (в примере внизу с левой стороны где написано "Thank you!")
3. Придумать текст для вкладыша об использовании (в примере он посередине) - на обложке какая то фраза, а внутри расписано как пользоваться. Внутренний текст пришлю.
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