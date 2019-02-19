Копирайтинг на английском языке

КопирайтингЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Описание товара- инструмент красоты для женщин, массажный ролик для лица, сделан из натурального камня-нефрита,  камень долгое время остается прохладным, что благоприятно для кожи лица. Он охлаждает, тонизирует кожу и улучшает эластичность и кровообращение, уменьшает отечность и способствует циркуляции крови. В общем омолаживающий антивозрастной ролик.

Название бренда- Secret glow ( перевод – секрет сияния). 

Продукт будет продаваться на американском рынке в интернет магазине.

Портрет клиента- девушка в возрасте 25-55 лет, домохозяйка,бизнес-леди, студентка

ЗАДАНИЕ: 

1. Придумать историю компании (в обеих примерах на самой коробке)

2. Придумать текст для вкладыша благодарности (в примере внизу с левой стороны где написано "Thank you!")

3. Придумать текст для вкладыша об использовании (в примере он посередине) - на обложке какая то фраза, а внутри расписано как пользоваться. Внутренний текст пришлю.

5 лет назад
Stasgr900
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$19
1 день
WMZ
Кидалово не заплатил! Изначально принял работу, затем затянул оплату на неделю и оставил ещё отзыв! Более того обсуждая что он его не устраивает, он не может ничего сказать!!! Фрилансеры, в черный список его !!!
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