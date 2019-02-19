Копирайтинг на английском языке

Описание товара- инструмент красоты для женщин, массажный ролик для лица, сделан из натурального камня-нефрита, камень долгое время остается прохладным, что благоприятно для кожи лица. Он охлаждает, тонизирует кожу и улучшает эластичность и кровообращение, уменьшает отечность и способствует циркуляции крови. В общем омолаживающий антивозрастной ролик.

Название бренда- Secret glow ( перевод – секрет сияния).

Продукт будет продаваться на американском рынке в интернет магазине.

Портрет клиента- девушка в возрасте 25-55 лет, домохозяйка,бизнес-леди, студентка

ЗАДАНИЕ:

1. Придумать историю компании (в обеих примерах на самой коробке)

2. Придумать текст для вкладыша благодарности (в примере внизу с левой стороны где написано "Thank you!")

3. Придумать текст для вкладыша об использовании (в примере он посередине) - на обложке какая то фраза, а внутри расписано как пользоваться. Внутренний текст пришлю.