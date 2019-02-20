Текст для лендинга

КопирайтингЗакрыт12 заявок159 просмотров
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Необходимо написать текста для лендинга по ремонту BMW. Главная задача от текста заставить пользователя отправить заявку, либо позвонить.

Блоки, которые нужно заполнить, выделены красными рамками в файлах. Для

страницы 01 - Main около 1500 символов нужно, для страниц 02 - PopUp-1 и 03 - PopUp-3 на своё усмотрение.

Пожалуйста, указывайте свои цены. По срокам нужно сделать до пятницы, но чем раньше получится, тем лучше. Более подробное описание сервиса скину после того как договоримся о работе.

5 лет назад
BronzanRu
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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