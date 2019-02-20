Тексты о свадьбе

Привет, необходимо составить описание рубрик на сайте по заданному примеру. Объём 700-1000 символов
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Написание развлекательных текстов на свадебную тематику. Фикс-прайс.
100 рублей за статью.
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