Тексты о дверях

КопирайтингЗавершен10 заявок146 просмотров
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Нужно несколько текстов о выборе входных и межкомнатных дверей.

Подавайте заявку, если разбираетесь в теме.

Пишите цену за 1000 символов.

5 лет назад
oksar
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
5 лет назад
$6
3 дня
WMZ
Елена грамотно и быстро написала текст. Текстом удовлетворены полностью. Еще будем обращаться к Елене, так как не пришлось даже вносить корректировки в текст.
Четкая постановка задачи. Оплата сразу же после прочтения текста. Приятное сотрудничество. Рекомендую Оксану, как хорошего заказчика.
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