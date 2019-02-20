Seo-текст об услуге продвижения в Instagram

Задача для тех, кто разбирается в данной теме! Нужно описать более 30 способов обмана в интернете. 1000 – 2000 збп на один способ. (Это будет как бы одна огромная статья). Писать нужно по принципу: меньше ...
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Должен быть грамотным, опытным, а также разбираться в социальных сетях, в частности – знать, а в идеале и пользоваться соцсетью Instagram
Текст должен описывать продаваемую на сайте услугу по накрутке и продвижению в социальной сети Instagram. Нужно рассказать немного о самом Instagram, описать саму услугу по накрутке и её преимущества (такие как – быстрый старт, дешевые цены), рассказать, кому и чем она может быть полезна. Стиль написания публицистический. Текст должен быть живой,легко воспринимаемым.
Прилагайте примеры написанных вами текстов, если таковые имеются.
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