Seo-текст об услуге продвижения в Instagram

Должен быть грамотным, опытным, а также разбираться в социальных сетях, в частности – знать, а в идеале и пользоваться соцсетью Instagram

Текст должен описывать продаваемую на сайте услугу по накрутке и продвижению в социальной сети Instagram. Нужно рассказать немного о самом Instagram, описать саму услугу по накрутке и её преимущества (такие как – быстрый старт, дешевые цены), рассказать, кому и чем она может быть полезна. Стиль написания публицистический. Текст должен быть живой,легко воспринимаемым.

Прилагайте примеры написанных вами текстов, если таковые имеются.