Seo-текст об услуге продвижения в Instagram

КопирайтингЗакрыт5 заявок131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Должен быть грамотным, опытным, а также разбираться в социальных сетях, в частности – знать, а в идеале и пользоваться соцсетью Instagram 

Текст должен описывать продаваемую на сайте услугу по накрутке и продвижению в социальной сети Instagram. Нужно рассказать немного о самом Instagram, описать саму услугу по накрутке и её преимущества (такие как – быстрый старт, дешевые цены), рассказать, кому и чем она может быть полезна. Стиль написания публицистический. Текст должен быть живой,легко воспринимаемым. 

Прилагайте примеры написанных вами текстов, если таковые имеются.

5 лет назад
guest_1550673402777
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • 30+ статей на тему «способы обмана в интернете»

    Задача для тех, кто разбирается в данной теме! Нужно описать более 30 способов обмана в интернете. 1000 – 2000 збп на один способ. (Это будет как бы одна огромная статья). Писать нужно по принципу: меньше ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен копирайтер (народная медицина)

    Ищу автора для написания текстов по тематике: народная медицина и фитотерапия. Плачу 40 руб. за 1000 збп. Работа по ТЗ с прописанной структурой статьи. Правила работы описаны в редстандартах. Детали и тех. задание скину в ЛС.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты о дверях

    Нужно несколько текстов о выборе входных и межкомнатных дверей. Подавайте заявку, если разбираетесь в теме. Пишите цену за 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Текст для лендинга

    Необходимо написать текста для лендинга по ремонту BMW. Главная задача от текста заставить пользователя отправить заявку, либо позвонить. Блоки, которые нужно заполнить, выделены красными рамками в файлах. Для страницы 01 - Main около 1500 символов ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты о свадьбе

    Написание развлекательных текстов на свадебную тематику. Фикс-прайс.  100 рублей за статью.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требуется опытный копирайтер для написания текстов на тему финансов, инвестирования, заработка. Плачу 60 руб, за 1000 символов без пробелов. Детали и тех. задание скину в ЛС.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад