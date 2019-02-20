Нужен копирайтер (народная медицина)

КопирайтингЗакрыт18 заявок372 просмотра
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Ищу автора для написания текстов по тематике: народная медицина и фитотерапия. Плачу 40 руб. за 1000 збп.

Работа по ТЗ с прописанной структурой статьи. Правила работы описаны в редстандартах.

Детали и тех. задание скину в ЛС.

5 лет назад
romamlt
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
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