Постоянная ежедневная работа по добавлению новостей о видеоиграх

$300
КопирайтингЗакрыт9 заявок286 просмотров
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Для ежедневной удаленной работы по наполнению игрового сайта новостями нужен ответственный копирайтер/рерайтер. Работа требует 7-8 часов в течение дня (15-20 новостей объемом 700-1200 знаков). Начальная заработная плата - $300 в месяц, затем возможно повышение.

Требования:

  • Знание компьютерных игр различных жанров, геймерского сленга, постоянное слежение за новинками индустрии.
  • Грамотные, логично построены тексты на русском и украинском языке без воды и пустых словесных наслоений.
  • Понимание текстов на английском (средний уровень) и желательно польском (начальный уровень) языках.
  • Желание работать, адекватное восприятие замечаний.
  • Желаемый (но не обязателен) опыт подобной работы.
Претенденты должны будут выполнить оплачиваемые тестовые задания.
5 лет назад
lionet
Игорь 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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