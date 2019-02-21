Ищу Seo копирайтера для сайта по заработку в интернете.

КопирайтингЗакрыт3 заявки139 просмотров
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Всем привет, мне нужны статьи для сайта по заработку в интернете. 

Ютуб, зарабаток на сайте, партнётские программы, крипта и т.д

Ищу копирайтера который в этой теме имеет какой то опыт и может красиво преподнести разные способы по заработку.

В среднем статьи по 6000 збп каждая. Оплата 40-50р 1000 за збп

Статей нужно будет много, так что работы хватит на долго.

Копирайтер должен быть готов сдавать одну статью в день.

Статьи само собой должны быть оптимизированы под поисковики. Прописка нескольких ключей в одном тексте.

5 лет назад
casher888
38 летГермания
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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