demonikand

Доброго времени суток вам! Есть Дзен канал, для него нужно писать статьи про собак. Пока нужна 1 статья в день, потом 2 статьи в день и потом 3 статьи в день, если вы сможете. Сразу скажу, цена ...
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно каждый день писать истории про котов и собак. Пример [url=https://zen.yandex.ru/wowowlife][u][b]тут [/b][/u][/url]История должна быть максимально лёгкой в чтении, обязательно интересной, завлекающей, чтобы людям хотелось её прочитать. Уникальность текста должна быть 100%, проверять по text.ru Прошу вас писать свою цену ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужен рерайтер на постоянную основу. Тема: вредители (клопы, блохи, тараканы, комары, грызуны, муравьи, вши и тп) Оплата: 40 руб. за 1000 Добавил пример ТЗ, нужно будет делать строго по нему. Для вашего удобства (проверка текста) сделаю ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Задания выполнять строго по ТЗ. Плачу за 1000 з. 50 рублей. По предоплате не работаю. Пишите текст, после оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Нужен вебмастер, который будет делать перелинковку на сайте. За 1 ссылку плачу 5 рублей. Естественно ссылка ради ссылки приниматься не будет, нужно грамотно ссылаться с одной статьи на другую используя при этом Яндекс ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад