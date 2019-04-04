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Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
5 лет назад
работа выполнена. рекомендую!
Ответный отзыв
Михаил Палийчук, после выполнения задания оплатил за работу.