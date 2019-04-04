Edik1

Эдуард Кирпичев Edik1

 
62 годаРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Пишу тексты любой  сложности...

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$60
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
bolgarka_ukr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
5 лет назад
Написание отзывов об интернет магазине на Hotline.ua
работа выполнена. рекомендую!
Михаил Палийчук, после выполнения задания оплатил за работу.
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