Копирайтинг статьи бухучет и аудит

Задача состоит в написании статьи по бухгалтерскому учету и аудиту.

Текст должен быть грамотными и легко читаемыми – разбитыми на смысловые абзацы и подпункты.

В текст будут вставляться внутренние ссылки на услуги компании.

Уникальность текста 100%.

Требуется также подбор картинки для статьи. Мы получаем услугу под ключ для публикации на сайте.

Тематика статей будет обсуждаться заранее и утверждаться.

Текст необходимо подготовить на двух языках - русский и украинский.

Также необходимо заполнять заголовки и краткие описания для сайта.