Копирайтинг статьи бухучет и аудит

КопирайтингЗакрыт14 заявок323 просмотра
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Задача состоит в написании статьи по бухгалтерскому учету и аудиту.

Текст должен быть грамотными и легко читаемыми – разбитыми на смысловые абзацы и подпункты.

В текст будут вставляться внутренние ссылки на услуги компании.

Уникальность текста 100%.

Требуется также подбор картинки для статьи. Мы получаем услугу под ключ для публикации на сайте.

Тематика статей будет обсуждаться заранее и утверждаться.

Текст необходимо подготовить на двух языках - русский и украинский.

Также необходимо заполнять заголовки и краткие описания для сайта.

4 года назад
iya1
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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