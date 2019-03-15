Нужен Автор

КопирайтингЗавершен11 заявок720 просмотров
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Добрый день!

Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 50 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 55 при хорошем качестве.

Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас, планируется еще много текстов. Проверяет текст редактор, поэтому абы как не сойдет - говорю сразу.

Требования к исполнителю - понимание слова ДЕДЛАЙН.

Тех, кто понятие не имеет, что такое уникальность, оптимизация, ключ и

т.д. ПРОШУ не беспокоить.

В заявке оставляйте сразу свой скайп, без него сотрудничество невозможно.

Прикрепил тестовое, для всех одинаковое. Можете сразу посмотреть на требования. Его выполнить нужно обязательно.

Общий объем первого блока - 25 - 30 тысяч. Потом будет еще 2-3 таких же. Жду ваши предложения.

5 лет назад
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранный исполнитель
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$16
5 дней
WMZ
Приятный и интересный человек. Всегда готова к замечаниям, идет навстречу. Могу только рекомендовать!
Помимо четкой постановки задачи и адекватных сроков, Алексей всегда подробно отвечает на все вопросы и идет на встречу. Всем рекомендую!
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