Статья 15-20 страниц

Нужен человек для написания отзывов о сайте по торговле бинарными опционами. Всего нужно будет написать около 50-100 отзывов. Прошу указывать цену за один отзыв.
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Статья на тему психологии 15-20 страниц. Русский язык. Просьба в заявке указать вашу цену за проект (15-20 стр.)
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