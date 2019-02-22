Написать текст для страницы сайта производственной компании

Задача:

1. Необходимо написать текст для страницы сайта компании - 3000 знаков с учетом пробелов;

2. Тематика текста - производство и продажа полиэтиленовой упаковки;

3. Жанр текста - коммерческое предложение (!) Не продающий, рекламный, текст, не справочный текст, похожий на тексты в википедии, не обзорная статья о производстве, не школьное изложение на тему, а коммерческое предложение (!). Эталонный образец текста есть, имеется методика, как это сделать качественно и быстро, со всем можно будет ознакомиться.

Техническое задание можно скачать в аттаче. Оплата по факту сдачи/приемки работы. При успешном выполнении задания, продолжим работу над другими текстами сайта.

Внимательно читаем требования к копирайтеру (!)

Требования к копирайтеру:

Обязательно:

1. Умение погрузиться и разобраться в теме, собрать необходимый материал, наработать лексику;

2. Абсолютная грамотность, безупречный стиль письма;

3. Умение внимательно читать технические задания, вовремя задавать правильные вопросы, укладываться в оговоренные сроки и соблюдать качество;

4. Наличие гарнитуры и возможность общаться в голосовом режиме с демонстрацией экрана;

5. Находиться на связи в режиме Skype и Telegram/WhatsApp в рабочее время в период работы над текстами и реагировать на запросы максимум в течение 60 минут;

6. Деловой настрой.

Желательно:

1. Понимание современных технологий seo-оптимизации текстов под поисковые машины Яндекс и Google (в любом случае работать будите в плотной связке с seo-специалистом, консультативную поддержку обеспечим);

2. Успешный опыт написания текстов производственной тематики, лучше всего упаковка и/или печать, наличие тематического портфолио и готовность его продемонстрировать.

3. Умение работать с сервисами https://turgenev.ashmanov.com , https://retro.glvrd.ru , https://text.ru/antiplagiat или быстро их освоить.

Готовы работать с копирайтером, который нацелен на постоянную вдумчивую работу на результат, и который готов доводить тексты до необходимого качества (!)

Оплата:

от 200 руб./1000 знаков.