alexspbsu

Алексей Мезенцев alexspbsu

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Компания IRONEGGS, разработка и продвижение веб-проектов

Представляю интересы компании IRONEGGS.

IRONEGGS  –  российская IT-компания, которая преимущественно специализируется на разработке веб-проектов и продвижении проектов в сети Интернет. Штаб-квартира компании расположена в г. Санкт-Петербург.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Внести правки в верстку интерфейса готового интернет-магазина
Без преувеличений: лучший заказчик, с которым доводилось здесь работать. - четкое и подробное ТЗ; - видео-инструкции; - приятно общаться: все по делу; - сам активно участвует в процессе; - оплата без проблем. Всем крайне рекомендую к сотрудничеству! Останутся только приятные впечатления)
Профессиональный разработчик, работает быстро, четко и качественно: оперативно вникает в задачи, вносит правки прямо в процессе обратной связи от заказчика, своевременно выходит на связь, обладает высоким уровнем коммуникации, общается по делу и охотно. Сотрудничеством с Владиславом остались довольны, планируем работать и далее. Достойное предложение услуг в сегменте фронтэнд-разработки по критерию цена/качество, рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
denisyfrolov
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$950
10 баллов
5 лет назад
Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс
Отличный заказчик. Задачи проговаривает четко и подробно, хорошо понимает трудозатраты и всегда вовремя оплачивает работу!
Работы выполнены хорошо. Чувствуется опыт как мастера по Битрикс, так и не плохого программиста. Есть понимание логики построения бизнес процессов. К работе Денис подходит достаточно ответственно, был всегда на связи с 15 и до 00.00. Адекватно реагирует на изменения, дополнительную работу и достаточно точно оценивает свои силы. Сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Необходимо разработать логотип
Сотрудничество с Алексеем прошло на высоком профессиональном уровне. Отмечу отличную коммуникабельность, и глубокое понимание сферы деятельности в поставленной задаче. Все этапы согласования и оплаты прошли вовремя. Благодарю за продуктивное и успешное сотрудничество и буду рад дальнейшему!
Профессиональный дизайнер, специалист в области айдентики, хороший график, работает методично по этапам, быстро и адекватно реагирует на обратную связь, предлагает новые варианты решения поставленной задачи, проявляет инициативу. В рамках текущего проекта работали с Артемом впервые, сотрудничеством довольны, планируем работать с ним и дальше.
Ответный отзыв
sergromanenko1
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$416
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сверстать интерфейс интернет-магазина
Рекомендую Алексея, как отличного заказчика! Техническое задание было составлено очень хорошо, а для особо сложных элементов были составлены видео инструкции, что очень помогало в работе. Оплата и предоплата без задержек. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем!
Компетентный фронтэнд-разработчик, к решению поставленных задач подходит вдумчиво, скрупулезно работает по чек-листам, быстро и адекватно реагирует на обратную связь, выдает качественный результат. В рамках текущего проекта работали с Сергеем впервые, сотрудничеством довольны, планируем работать с ним и дальше.
Ответный отзыв