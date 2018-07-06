Компетентный фронтэнд-разработчик, к решению поставленных задач подходит вдумчиво, скрупулезно работает по чек-листам, быстро и адекватно реагирует на обратную связь, выдает качественный результат. В рамках текущего проекта работали с Сергеем впервые, сотрудничеством довольны, планируем работать с ним и дальше.