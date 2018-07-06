Необходимо провести доработки для сайта на WordPress. Перечень задач в аттаче. В отклике указывайте стоимость ваших работ и сроки исполнения. В проекте использованы следующие плагины: - Contact Form 7; - FancyBox for WordPress. ...
Представляю интересы компании IRONEGGS.
IRONEGGS – российская IT-компания, которая преимущественно специализируется на разработке веб-проектов и продвижении проектов в сети Интернет. Штаб-квартира компании расположена в г. Санкт-Петербург.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необходимо настроить витрину (!) уже действующего магазина на Яндекс.Маркет (только витрину https://yandex.ru/support/marketplace/marketing/shop-in-shop.html): добавить баннеры, карусели и т.д. Все картинки дадим, что куда добавить согласуем, фирменный стиль есть. В отклике указывайте, пожалуйста, вашу цену и сроки ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрытгод назад
- $39
Необходимо внести изменения в верстку готового адаптивного сайта (сайт без админ-панели). [b]Комментарий:[/b] 1. Фактический объем работ ~ 3-4 часа; 2. Главное правило сотрудничества - не навреди, т.е. не испорти то, что уже было сделано ранее и сейчас отлично ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо придумать и запустить акцию в соцсетях, для привлечения клиентов в фитнес-клуб. Параметры акции: 1. Соцсети – vk.com, instagram.com; 2. Период проведения акции – 7 дней; 3. Целевая аудитория – женщины/мужчины 23-36, которые проживают в шаговой доступности от фитнес-клуба ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $71
Необходимо настроить скрипты API [url=https://callibri.ru/]https://callibri.ru[/url] так, чтобы все лиды (заявки из форм сайта, аудиозапись телефонных звонков, заявки из онлайн-чата), которые поступают в систему, передавались бы на определенный e-mail адрес, без потери информации и качества. Документация: [url=https://callibri.ru/help/sinhronizatsii_i_api/kak_vospolzovatsya_api]https://callibri.ru/help/sinhronizatsii_i_api/kak_vospolzovatsya_api[/url]Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов (их 2-а, они абсолютно идентичные – 1:1). Задачи: 1. Настроить работу поиска карточек товаров через поисковую строку интернет-магазинов согласно ТЗ (см. аттач); 2. Провести работы ювелирно, так, чтобы после ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо внести правки в верстку готовых интернет-магазинов. Всего магазинов - 2-а (совершенно идентичных), оба проекта неадаптивны (сложностей с адаптивной версткой не будет). Задачи: 1. Изменить компоновку элементов в интерфейсе, отступы между элементами; 2. Перекрасить отдельные объекты; 3. Заменить отдельные ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $9
Задача: 1. Необходимо написать текст для страницы сайта компании - 3000 знаков с учетом пробелов; 2. Тематика текста - производство и продажа полиэтиленовой упаковки; 3. Жанр текста - коммерческое предложение (!) Не продающий, рекламный, текст, не справочный текст, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $120
Задача: Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления интернет-магазином: 1. Исправить работу доставок в заказах; 2. Исправить возможность добавления новых товаров в систему; 3. Решить проблему добавления новых сущностей в каталог; 4. Разобраться с багами работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $12
Задача: Необходимо написать текст для страницы сайта компании, которая занимается производством упаковки – полиэтиленовые пакеты и пленка. Детали в техническом задании, в прикрепленном файле. Факт исполнения работ: Фактом исполнения работ является передача заказчику текста, который соответствует всем требованиям, заявленным в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Задача: Необходимо разработать логотип для интернет-магазина компании, которая занимается продажей оборудования и отделочных материалов для ванных комнат. Детали в техническом задании, в прикрепленном файле. Факт исполнения работ: Фактом исполнения работ является приемка заказчиком логотипа и подписание им акта ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $950
Задача: Необходимо собрать интернет-магазин на платформе 1С-Битрикс: 1. Развернуть 1С Битрикс и настроить синхронизацию каталога, продукции, характеристик, заказов и их статусов с 1С (совместно с 1С-программистом); 2. Настроить работу каталога, вывод данных о товарах, погрузку характеристик, 3. Перенести вёрстку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $120
Задача: Необходимо подготовить файлы выгрузки номенклатуры и цен – import и offers для синхронизации с сайтом на 1С-Битрикс, подготовить обмен данными о заказах и настроить 3-и дополнительные характеристики: 1. Организовать стандартную выгрузку номенклатуры товаров из 1С: Предприятие 8.3 ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $75
Задача: Необходимо провести отдельные доработки сайта на платформе WordPress: 1. Настроить возможность добавлять, редактировать и удалять через административную панель WordPress данные, в виде изображений, числовых значений и наименований, на указанные страницы сайта и в калькулятор; 2. Сверстать инфографическое изображение согласно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $400
Задача: Необходимо сверстать интерфейс интернет-магазина: 1. Вёрстка должна быть статичная через viewport на 1140px (ширина контента). Необходимо будет проверить правильность работы viewport на реальных мобильных устройствах Android и iOS; 2. Верстака должна быть произведена по дизайну "пиксель в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта согласно готовому интерактивному прототипу: главную страницу + несколько внутренних. Дизайн неадаптивный, базовая ширина интерфейса 1280px, ширина контента 1140px, под верстку на Bootstrap,ТЗ предоставим. Требования к исполнителю: 1. Профессиональное владение графическими редакторами на ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $134
Необходимо разработать дизайн лендинга фиксированной ширины (неадаптивного). На выходе мы должны получить 2 страницы (посадочную страницу и страницу заказа) в формате .psd. Все элементы должны быть аккуратно разложены по слоям и подготовлены к верстке. Мы предоставим ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $180
Необходимо разработать фирменный стиль для детского обучающего центра. На выходе мы должны получить руководство по фирменному стилю и набор файлов с элементами фирменного стиля в формате .ai. Готовы рассмотреть кандидатуры профессиональных графических дизайнеров, у которых имеется хорошее ...Фирменный стиль29 заявокЗакрыт6 лет назад
Для верстки веб-проектов (90% -лендинги, 10% информационные сайты) требуется верстальщик/программист Навыки: HTML5, CSS3, JS, PHP, адаптивная кроссбраузерная верстка. Задачи: на базе представленного дизайна сверстать проект, настроить его надлежащим образом, правильно установить аналитические ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходимо разработать дизайн адаптивного лендинга юридической тематики. Имеются логотип, фирменные цвета, понимание структуры будущего одностраничника. Ресурс должен выглядеть строго, но стильно, без излишеств, но с "изюминкой". Подробности при непосредственном обсуждении проекта. Жду ваши ссылки на ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад