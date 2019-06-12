sergromanenko1

Сергей Романенко sergromanenko1

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Web-разработчик (Вёрстка, WordPress)

Знания и навыки:

  • Вёрстка сайтов HTML, CSS/SASS, JS

  • Программирование клиентской части JS, JQuery

  • Программирование серверной части PHP, SQL, WordPress

  • Работа с API любых сайтов, сервисов, плагинов, библиотек

  • Создание анимаций CSS, JS, JQuery, GSAP

  • Компонетный подход, методология БЭМ

  • Автоматизация и сборка NodeJS, NPM, Gulp

  • Базовые знания SEO

  • Базовые знания Linux и администрирования серверов LAMP

  • Графические редакторы Figma, Photoshop, Adobe XD, Illustrator, Inkscape

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Отзывы заказчиков

egg-company
Антон 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$490
10 баллов
5 лет назад
Разработать сайт по готовому дизайну
Не первый раз работаем с Сергеем. Один из лучших мастеров с которым мне довелось работать! Мы собрали отличный проект! Спасибо за работу!
Сотрудничество прошло отлично! Чёткая постановка задачи и быстрая обратная связь. Остались только положительные впечатления! Спасибо!
Ответный отзыв
egg-company
Антон 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$610
10 баллов
5 лет назад
Сделать качественную вёртку + сборку сайта на WP
WordPress
Сергей отличный верстальщик и веб-мастер. Очень внимательная работа, всё чётко по ТЗ. По больше бы таких мастеров! Спасибо за работу, Сергей!
Было приятно работать с Антоном! ТЗ составлено отлично и хороший дизайн. Коммуникация на высоком уровне. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
extype
Назар 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$380
9 баллов
6 лет назад
Верстка дизайна ИМ 10+ страниц
HTML
Вся работа была выполнена в срок, правки и доработки тоже.
Быстрая коммуникация. Предоплата и оплата вовремя.
Ответный отзыв
Fippi
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Верстка 1 страницы
Работа выполнена на 5+
Работа прошла хорошо! Оплата и предоплата без задержек. Быстрая обратная связь. Рекомендую Анатолия как хорошего заказчика!
Ответный отзыв
McKlein
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта по готовому макету
Node.js
Лучший специалист по верстке, с которым приходилось работать! Быстро, качественно, понятно и наглядно! Однозначно рекомендую!
Работа с Олегом прошла хорошо! Был предоставлен хороший дизайн и понятно объяснена задача. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
50 отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
#154
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4 отзыва
$8/час
от $8от 1 дня
#564
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$8/час
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#851