Web-разработчик (Вёрстка, WordPress)
Знания и навыки:
Вёрстка сайтов HTML, CSS/SASS, JS
Программирование клиентской части JS, JQuery
Программирование серверной части PHP, SQL, WordPress
Работа с API любых сайтов, сервисов, плагинов, библиотек
Создание анимаций CSS, JS, JQuery, GSAP
Компонетный подход, методология БЭМ
Автоматизация и сборка NodeJS, NPM, Gulp
Базовые знания SEO
Базовые знания Linux и администрирования серверов LAMP
Графические редакторы Figma, Photoshop, Adobe XD, Illustrator, Inkscape
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Портфолио
- Промо-сайт (Вёрстка, Анимация, WordPress)19 просмотров
- Лендинг (Вёрстка, WordPress)13 просмотров
- Каталог (Вёрстка, WordPress)20 просмотров
- Интернет-магазин (Вёрстка)17 просмотров
- Сайт-визитка (Вёрстка, WordPress)24 просмотра
- Каталог (Вёрстка, WordPress)34 просмотра
- Магазин (Вёрстка, WP + WooCommerce)37 просмотров
- Каталог (Вёрстка, CMS WordPress)14 просмотров
- Каталог (Вёрстка, CMS WordPress)30 просмотров
- Каталог (Вёрстка)34 просмотра
- Сайт-визитка (Вёрстка)27 просмотров
- Сайт-визитка (Вёрстка)230 просмотров
Отзывы заказчиков
$490
10 баллов
5 лет назад
Не первый раз работаем с Сергеем. Один из лучших мастеров с которым мне довелось работать! Мы собрали отличный проект! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло отлично! Чёткая постановка задачи и быстрая обратная связь. Остались только положительные впечатления! Спасибо!
$610
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Сергей отличный верстальщик и веб-мастер. Очень внимательная работа, всё чётко по ТЗ. По больше бы таких мастеров! Спасибо за работу, Сергей!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Антоном! ТЗ составлено отлично и хороший дизайн. Коммуникация на высоком уровне. Однозначно рекомендую!
$380
9 баллов
6 лет назад
HTML
Вся работа была выполнена в срок, правки и доработки тоже.
Ответный отзыв
Быстрая коммуникация. Предоплата и оплата вовремя.
$24
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на 5+
Ответный отзыв
Работа прошла хорошо! Оплата и предоплата без задержек. Быстрая обратная связь. Рекомендую Анатолия как хорошего заказчика!
$200
10 баллов
6 лет назад
Node.js
Лучший специалист по верстке, с которым приходилось работать! Быстро, качественно, понятно и наглядно! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Работа с Олегом прошла хорошо! Был предоставлен хороший дизайн и понятно объяснена задача. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
50 отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
#154
Веб-программирование
4 отзыва
$8/час
от $8от 1 дня
#564
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
#851