Разработать сайт по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка272 просмотра

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5 лет назад
egg-company
Антон 
41 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$490
21 день
Escrow
Не первый раз работаем с Сергеем. Один из лучших мастеров с которым мне довелось работать! Мы собрали отличный проект! Спасибо за работу!
Сотрудничество прошло отлично! Чёткая постановка задачи и быстрая обратная связь. Остались только положительные впечатления! Спасибо!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад