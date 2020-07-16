Парсить страницу заявок

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Закрыт10 заявок536 просмотров

Необходимо парсить страницу заявок логистики и автоматически принимать в зависимости от предустановок (расстояние, регион, стоимость и т.п.).

5 лет назад
guest_15948901838275
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