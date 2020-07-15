Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Выявление контактов(номера телефонов)
У нас есть сайт с услугами, нужно выявить контакты(номера телефонов) людей, которые посещают сайт, но не оставляют заявки.
Заявки фрилансеров
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