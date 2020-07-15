Спарсить (скопировать) товары, категории и атрибуты с другого сайта.

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Закрыт10 заявок870 просмотров

Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru

Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru

5 лет назад
R0LeXx
Роман 
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Заявки фрилансеров

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