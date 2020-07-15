Пример кода PHP как создать массив

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Закрыт1 заявка215 просмотров

Есть массив

{ "email": "[email protected]",

"phone": "+123456789",

"product": [

{

"product_name": "product_name value",

"product_id": "product_id value",

"product_link": "product_link value",

"product_price": "product_price value",

"product_link_url": "product_link_url value"

}

]

}

Итог нужен пример кода с двумя вариациями вставкой поля product через цикл и прямой вставкой

Пример нужен сейчас

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PHP
5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад