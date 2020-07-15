Требуется сделать доску объявлений с разделением прав администрирования. Можно использовать готовые ЦМС. Задача сделать максимально быстро и просто Адекватность, исполнительность
Пример кода PHP как создать массив
Есть массив
{ "email": "[email protected]",
"phone": "+123456789",
"product": [
{
"product_name": "product_name value",
"product_id": "product_id value",
"product_link": "product_link value",
"product_price": "product_price value",
"product_link_url": "product_link_url value"
}
]
}
Итог нужен пример кода с двумя вариациями вставкой поля product через цикл и прямой вставкой
Пример нужен сейчас
Оплата paypal - 2$ + отзыв
Заявки фрилансеров
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