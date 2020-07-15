Добрый день! Необходимо разработать алгоритм отправки заказов на FTP сервер в CSV Подробное ТЗ прикрепляю к заказу, прошу внимательно его изучить и выставить ценник + сроки. ...
Получить поток с IP камеры по HTTP - срочно!
Получить поток с IP камеры по HTTP - срочно!
Работы на 30 минут для знающего человека, бюджет 20$
Оплата по факту готовности
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