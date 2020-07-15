Проверка на туннель (двухсторонний пинг) и версию OS

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Закрыт2 заявки486 просмотров

Требуется реализовать фильтр пользователей сайта. Отсечь тех кто использует туннели и чей IP принадлежит не windows OS .

Подробнее о реализации этих функций и ссылки на материалы  выдам по запросу

5 лет назад
alexborn
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Дмитрий
 
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