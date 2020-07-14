Создание личного кабинета для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок707 просмотров

﻿Создание личного кабинета задание тут   https://docs.google.com/document/d/1P82KYZakFA5VsR0RPNVgubkinaN9Rhv40yZzaH4QZ5s/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

5 лет назад
Able2Know
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