перевести сайт с http на https, быстро и недорого
Сделать главную страницу Турбо страницей Яндекса | WP Elementor
сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor
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Нужно сделать главную страницу Турбо страницей яндекса
не очень разбираюсь в этой технологии, поэтому ответьте развернуто как это происходит,
напримре, если я вношу какие-то изменения на странице, то их нужно дублировать где в яндекс вебмастере на созданной Вами странице или как?
и как делаются вот эти страницы картинки? http://joxi.ru/L21OKN4Sg10gQr
как их редактировать в дальнейшем?
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бюджет чем скромнее, тем лучше
оплата очень желательно на яндекс деньги
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ВАЖНО
в отклике укажите стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
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