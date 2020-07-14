Сделать главную страницу Турбо страницей Яндекса | WP Elementor

сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor

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Нужно сделать главную страницу Турбо страницей яндекса

не очень разбираюсь в этой технологии, поэтому ответьте развернуто как это происходит,

напримре, если я вношу какие-то изменения на странице, то их нужно дублировать где в яндекс вебмастере на созданной Вами странице или как?

и как делаются вот эти страницы картинки? http://joxi.ru/L21OKN4Sg10gQr

как их редактировать в дальнейшем?

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бюджет чем скромнее, тем лучше

оплата очень желательно на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап