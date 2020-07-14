PHP. Массовое обновление DNS записей через API CloudFlare

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка270 просмотров

Нужно через API обновить DNS записи - в частности IP

Т.е. сначала нужно получить все днс и потом обновить в каждой запись IP

Записей в аккаунте около 500

Скрипт нужен сегодня

CloudflarePHP
5 лет назад
pavlovichcat
Николай 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Максим
 
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Евгений
 
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