Допилить дополнение для WP-Recall

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Есть дополнение для автоматической оплаты комментариев к "записям".

Нужно расширить настройки дополнения, чтобы можно было настраивать оплату комментариев и к другим информационным разделам по типу "Записи"

Вы должны прекрасно разбираться в WP-Recall и уметь работать с его дополнениями.

Работы на 1 час. Делать нужно сейчас.

WordPress
5 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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