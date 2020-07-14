Необходимо спарсить товары, подготовить их к импорту и импортировать в WooCommerce. Присылайте свои предложения по срокам и бюджету. Описание требований доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YxNqgxlwy-dd1jI_Rjpfz2MWTjHBDc14rA9VXp1StgA/edit?usp=sharing
Допилить дополнение для WP-Recall
Есть дополнение для автоматической оплаты комментариев к "записям".
Нужно расширить настройки дополнения, чтобы можно было настраивать оплату комментариев и к другим информационным разделам по типу "Записи"
Вы должны прекрасно разбираться в WP-Recall и уметь работать с его дополнениями.
Работы на 1 час. Делать нужно сейчас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
ТЗ отправлено в личку исполнителюВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужно скачать ряд видеофайлов с кабинета онлайн-школы.Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
1 Поправить учет трафика в Партнерской программе(Домен и UTM) 2 Связаться с нами 3 Мои переходы 4 Убрать лишние cookies 5 Поправить ошибку ТЗ в Аттаче ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Подключить выплаты по API Qiwi ТЗ в аттаче Критерий выполнения: вывод средств производится как в клиентском так и в партнерском кабинете при этом старая логика расчетов не нарушена. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Организуем запросы на API провайдера в цикле, вот таким образом: $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://'.$apiLink.'/v3/'.$d['domain'].'/messages'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); if ($d['proxy'] != NULL) { ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать скрипт PHP (или другой язык) для подключения к СМЭВ 3.0 Версия WSDL-схемы 1.3. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по серии и номеру https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=167502&zone=fed&page=1&dTest=true Опыт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать часть екстеншна для Adobe Photoshop. UI 2 формы, наполнение и отправка REST (есть node сlient для источника) Необходим человек который знаком с CEP https://github.com/Adobe-CEP/CEP-Resources/blob/master/CEP_9.x/Documentation/CEP%209.0%20HTML%20Extension%20Cookbook.md https://github.com/Adobe-CEP/Getting-Started-guides ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Дизайн готов, половина кода написано (разработчик сильно заболел) продолжать работу не может. А ждать мы не можем. Отправлю исходники и дизайн как выберем несколько кандидатов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать аналогичного бота https://t.me/qazbitok_bot на конструкторе aimlogicsВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад