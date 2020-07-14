Допилить дополнение для WP-Recall

Есть дополнение для автоматической оплаты комментариев к "записям".

Нужно расширить настройки дополнения, чтобы можно было настраивать оплату комментариев и к другим информационным разделам по типу "Записи"

Вы должны прекрасно разбираться в WP-Recall и уметь работать с его дополнениями.

Работы на 1 час. Делать нужно сейчас.