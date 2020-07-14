Сайт для студии, Стек - Javascript/Next.js/React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок355 просмотров

Дизайн готов, половина кода написано (разработчик сильно заболел) продолжать работу не может. А ждать мы не можем. 

Отправлю исходники и дизайн как выберем несколько кандидатов. 

JavaScriptNext.js
5 лет назад
mutagarov
Валентин 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
23 года
5 лет в сервисе
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6 месяцев назад
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5 лет назад
Николай
 
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Мария
 
23 года
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Была
5 лет назад
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Виктор
 
39 лет
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3 года назад
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Андрей
 
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40 минут назад
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5 лет назад
Дмитрий
 
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4 месяца назад
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5 лет назад
Андрей
 
23 года
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3 года назад
17 отзывов
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Иван
 
39 лет
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Георгий
 
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6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
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