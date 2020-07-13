Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить ...
Доработка плагина Wordpress
Необходимо доработать плагин https://tshirtecommerce.com/ у нас есть Pro версия со всеми аддонами.
1. Необходимо опция создания категорий с иконками (сейчас можно создать клипарты без иконок только). Каждая из категорий содержит клипарты. Активная категория должна иметь соответствующий класс (на скрине пункт 1)
2. Когда клиент выбирает категорию, должны показвываться клипарты из этой категории (пнукт 2). Нам необходима возможность утснавливать ширину/высоту клипарту, сейчас оно устанавливается не понятно по какому принципу. Этот размер должен учитываться, когда мы выбираем клипарт и устанавливаем его на майку.
3. Нам необходима возможность установить несколько областей для размещения клипарта (минимум 2 области, сейчас одна область). Для этой области необходимо устанавливать размер. При выборе клипарта, сам клипарт можно разместить только в этих областях, при этом клипарт должен принимать размер области (возможно, пункт 2 при этом стоит исключить, как ненужный). Клипарт после установки можно перемещать в другую такую же область, но не растягивать или сжимать. Также его можно удалить. На скрине пункт 3.
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