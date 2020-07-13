Доработка плагина Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки491 просмотр

Необходимо доработать плагин https://tshirtecommerce.com/ у нас есть Pro версия со всеми аддонами.

1. Необходимо опция создания категорий с иконками (сейчас можно создать клипарты без иконок только). Каждая из категорий содержит клипарты. Активная категория должна иметь соответствующий класс (на скрине пункт 1)

2. Когда клиент выбирает категорию, должны показвываться клипарты из этой категории (пнукт 2). Нам необходима возможность утснавливать ширину/высоту клипарту, сейчас оно устанавливается не понятно по какому принципу. Этот размер должен учитываться, когда мы выбираем клипарт и устанавливаем его на майку.

3. Нам необходима возможность установить несколько областей для размещения клипарта (минимум 2 области, сейчас одна область). Для этой области  необходимо устанавливать размер. При выборе клипарта, сам клипарт можно  разместить только в этих областях, при этом клипарт должен принимать  размер области (возможно, пункт 2 при этом стоит исключить, как  ненужный). Клипарт после установки можно перемещать в другую такую же  область, но не растягивать или сжимать. Также его можно удалить. На скрине пункт 3.

WordPress
5 лет назад
espectro_org
Константин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

lefthandeduaboy
Авдеенко 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
$97
7 дней
Escrow
За 6 дней из 7 отведенных никаких работ выполнено не было. На связ разработчик вышел только после обращения в арбитраж с непонятными для меня обидами и стилем общения, который не соответствует возрасту, указанному в профиле. "ЧТо ж все такие нервные. Не хотите, не надо. Как малые дети." - эта фраза говорит о многом. Не рекомендую иметь с ним дело, потеряете только время.

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
lefthandeduaboy
Авдеенко 
42 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад